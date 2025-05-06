Российская школьница напала на сверстницу и стала фигуранткой уголовного дела

В Башкирии СК возбудил дело после избиения подростка сверстницей

В Башкирии возбудили уголовное дело после избиения 17-летней жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы в конце апреля. Была организована процессуальная проверка, во время которой установили, что 20 апреля в кафе села Старобалтачево на несовершеннолетнюю напала сверстница и нанесла ей телесные повреждения. После этого потерпевшая лежала в больнице.

Ранее сообщалось, что в Самаре полиция задержала мужчину за избиение 13-летнего велосипедиста.