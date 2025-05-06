Избивший подростка на велосипеде россиянин задержан

В Самаре полиция задержала мужчину за избиение 13-летнего велосипедиста

В Самаре правоохранители задержали мужчину за избиение 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Злоумышленником оказался 50-летний преподаватель по гитаре. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Он проходит подозреваемым по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел на набережной города и попал на видео. На ролике видно, как мужчина на набережной нападает на подростка, находящегося в защитном шлеме. За юношу вступаются его товарищи и пытаются оттащить неадекватного гражданина. За несовершеннолетнего также вступились другие взрослые.

Школьник ехал на велосипеде и нечаянно задел 50-летнего прохожего. Мужчина не стерпел и набросился на юного обидчика. У подростка после потасовки с горожанином оказалась порвана губа.