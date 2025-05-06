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10:32, 6 мая 2025Россия

Российского порноактера госпитализировали с «производственной травмой»

Mash: Порноактера из Петербурга госпитализировали из-за гниения половых органов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Порноактера из Санкт-Петербурга госпитализировали с «производственной травмой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, перед съемками порноактер сделал себе укол в наружный половой орган для придания ему «рельефности» и визуального увеличения. В место укола попала инфекция, и в органе началось гниение.

Прямо на место съемок, в порностудию, была вызвана скорая, которая отвезла российского порноактера в отделение гнойной хирургии.

Ранее бывший российский порноактер рассказал о ранении в мошонку во время специальной военной операции на Украине.

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