Силовики провели обыски у участников «Русской общины» после смерти мужчины

У «Русской общины» прошли обыски после смерти мужчины в пожаре во Всеволожске

В Ленинградской области правоохранители провели обыски у участников «Русской общины» после смерти мужчины в пожаре, произошедшем во Всеволожске. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, в рамках расследования уголовного дела пятеро членов «Русской общины» были доставлены в следственный отдел, но после беседы их отпустили в статусе свидетелей. Отмечается, что следователь общался с теми, кто в ночь на воскресенье, когда произошло возгорание, пришел в квартиру.

Как сообщает «Фонтанка.ру», по версии правоохранителей, они сломали дверь, залили газом жильца и ударили его электрошокером. Остальные находившиеся в жилище забаррикадировались в одной из комнат. В момент, когда участники общины пытались сломать дверь, пострадавший поджег мебель. В результате он не выжил, а его подруга из Сочи получила тяжелые травмы. По факту произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Однако источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах не подтвердил факт проведения обысков и возбуждения уголовного дела. Кроме того, в Следственном комитете (СК) России от комментариев отказались.

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