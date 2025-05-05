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10:11, 5 мая 2025Россия

Визит «Русской общины» привел к пожару в квартире и травмированию россиянки

Визит членов «Русской общины» привел к пожару в квартире во Всеволжске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Визит членов «Русской общины» привел к пожару в квартире во Всеволжске Ленинградской области и серьезному травмированию 24-летней женщины. Кроме того, одного мужчину спасти не удалось. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, в трехкомнатной квартире выгорели коридор, кухня, одна жилая комната и балкон. Прибывшие спасатели обнаружили на месте 37-летнего уроженца Армении без признаков жизни.

Под окнами в тяжелом состоянии нашли жительницу Сочи. В прошлом оба имели проблемы с законом из-за распространения наркотиков. Кроме того, в квартире находился 46-летний сын хозяйки квартиры.

Он рассказал, что ломившиеся к нему люди в черном представлялись полицейскими. Незнакомцы проникли в жилище, залили потерпевшего газом и ударили электрошокером, после чего закрыли его в туалете. Затем, по версии россиянина, они попытались взломать дверь в комнату, где забаррикадировались знакомые. В этот момент возник пожар.

Оперативникам удалось установить нескольких человек, ломившихся в квартиру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям, разузнала «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что активисты «Русской общины» Оренбурга и Башкирии поймали афериста, обманывавшего бойцов специальной военной операции.

ЖЗЛ
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