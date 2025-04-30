Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:12, 30 апреля 2025Силовые структуры

«Русская община» поймала обманувшего бойцов СВО и родную мать афериста

«Русская община» поймала афериста, обманувшего бойцов СВО и родную мать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Активисты «Русской Общины» Оренбурга и Башкирии поймали афериста, обманывавшего бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Мужчина, пользуясь статусом участника СВО, получил от бойцов деньги на покупку автомобиля и сварочного оборудования, но свою задачу не выполнил. Также выяснилось, что он по заниженной стоимости продал машину, принадлежавшую его родной матери, при этом он умудрился получить деньги с двух разных покупателей. О схожем инциденте рассказала его супруга, помимо этого, он продал мотоцикл ее сына и драгоценности.

Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Поймав мошенника, общественники не стали вызывать полицию, но заставили его написать расписку с обязательством возместить убытки. Часть средств аферист вернул на месте.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осудили мошенника за обман участника СВО на 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    В России предрекли провокации во время перемирия в День Победы

    Раскрыто личное отношение Трампа к Путину

    Россиянка описала женщин в Европе словами «гордятся тем, за что у нас осуждают»

    Российский боец указал на изменение активности ВСУ

    В МИД России отреагировали на угрозу Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве

    Лавров впервые прибыл с визитом в одну страну

    Россиянам дали совет при выборе шашлыка

    «Русская община» поймала обманувшего бойцов СВО и родную мать афериста

    На президентских дебатах в Румынии произошла крайне неловкая ситуация

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости