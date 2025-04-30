«Русская община» поймала обманувшего бойцов СВО и родную мать афериста

«Русская община» поймала афериста, обманувшего бойцов СВО и родную мать

Активисты «Русской Общины» Оренбурга и Башкирии поймали афериста, обманывавшего бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

Мужчина, пользуясь статусом участника СВО, получил от бойцов деньги на покупку автомобиля и сварочного оборудования, но свою задачу не выполнил. Также выяснилось, что он по заниженной стоимости продал машину, принадлежавшую его родной матери, при этом он умудрился получить деньги с двух разных покупателей. О схожем инциденте рассказала его супруга, помимо этого, он продал мотоцикл ее сына и драгоценности.

Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Поймав мошенника, общественники не стали вызывать полицию, но заставили его написать расписку с обязательством возместить убытки. Часть средств аферист вернул на месте.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осудили мошенника за обман участника СВО на 400 тысяч рублей.