Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 6 мая 2025Из жизни

Сотрудник оздоровительного центра месяцами подглядывал за обнаженными клиентками

В Канаде сотрудник оздоровительного центра снимал клиенток на скрытую камеру
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jens Schlueter / Reuters

В Канаде сотрудник лечебно-оздоровительного центра несколько месяцев подглядывал за обнаженными клиентками с помощью скрытой камеры. Об этом сообщает St Catharines Standard.

За решеткой оказался 29-летний житель города Сент-Катаринс, провинция Онтарио. В ноябре 2024 года в полицию обратились сотрудники центра, которые получили информацию, что некоторых клиенток «тайно снимали на видео внутри учреждения, когда они находились в разных стадиях обнажения».

В ходе расследования выяснилось, что пострадавших снимал мужчина, работавший в оздоровительном центре тренером и мануальным терапевтом. 17 марта его впервые арестовали по обвинениям в вуайеризме и распространении интимных изображений, но отпустили до суда.

Материалы по теме:
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021

3 мая мужчину снова арестовали и предъявили два дополнительных обвинения в вуайеризме. Следователям удалось найти на его электронных устройствах видео еще двух пострадавших клиенток. На этот раз канадца оставили в тюрьме.

В полиции заявили, что продолжают изучать электронные устройства и аккаунты задержанного в социальных сетях. Следователи считают, что у него было намного больше жертв, поэтому число обвинений может увеличиться.

Ранее в Великобритании к 300 часам общественных работ приговорили мужчину, который месяцами подглядывал за 65-летней соседкой с помощью скрытой камеры. На суде он заявил, что испытывал к женщине романтическое влечение.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли попытку атаки дронами на Москву. Собянин сообщил о 19 сбитых беспилотниках

    В Швейцарии назвали последствие поражений ВСУ для Зеленского

    В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

    Перечислены советы по покупке подержанных ПК

    Сотрудник оздоровительного центра месяцами подглядывал за обнаженными клиентками

    Экономист спрогнозировал курс рубля летом 2025 года

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа

    Российская тревел-блогерша перечислила небанальные причины посетить Мексику

    Харьков попал под удар «Гераней»

    Бой российских десантников против морских дронов ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости