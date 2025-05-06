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17:42, 6 мая 2025Бывший СССР

Соцопрос показал отношение украинцев к Зеленскому

Зеленский получил третье место в рейтинге доверия граждан Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский получил третье место в рейтинге доверия граждан страны, проиграв бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и начальнику Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Отношение украинцев к президенту показал социальный опрос New Image Marketing Group.

По данным соцопроса, уровень доверия к Залужному, Буданову и Зеленскому составляет 70, 65 и 58 процентов соответственно. Если бы выборы президента прошли на этой неделе, в первом туре почти 30 процентов опрошенных отдали бы голоса действующему президенту, а 16,7 процента — экс-главкому ВСУ.

Однако во втором туре, если он состоится, Залужный одержал бы победу. За него готовы проголосовать 37 процентов граждан, в то время как за Зеленского только 32 процента.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай сделал заявление о будущем лидере Украины. По мнению парламентария, на смену Зеленскому в стране придет человек с еще более радикальными взглядами.

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