Такер Карлсон рассказал о не оправдавшихся после распада СССР надеждах

Карлсон ожидал улучшения отношений между Россией и США после распада СССР

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон рассказал, как после распада СССР ожидал, что отношения России и США улучшатся. О надеждах, которые в итоге не оправдались, он поговорил с предпринимателем Беном Коэном, видео доступно на YouTube.

«У нас столько времени была холодная война. (...) Теперь мы можем быть друзьями и двигаться дальше, потому что советских коммунистов больше нет, они ушли. (...) Почему этого не произошло?» — задался вопросом Карлсон.

В ответ на слова журналиста Коэн отметил, что многие россияне тоже надеялись на улучшение отношений с США. По его мнению, этого не произошло по вине американских властей, которые хотели и дальше рассматривать Россию в качестве противника.

Ранее Карлсон заявил, что американцы верят в то, как западные СМИ освещают конфликт на Украине. По словам журналиста, в США говорят о необходимости защищать свободу и демократию на Украине, а люди, «которые просто верят во все хорошее против всего плохого», не подвергают эти лозунги сомнению.