Торговые войны назвали главным риском для экономики России

Минэкономразвития: в 2025-2028-м рисками для экономики РФ станут торговые войны

В 2025 году и последующие три года главными внешними рисками для российской экономики станут эскалация торговых войн и ужесточение санкций. Такие угрозы назвали в Минэкономразвития, сообщает газета «Известия»

В подготовленном сценарии социально-экономического развития страны на ближайшие годы ведомство опасается расширения торговых войн, ужесточения санкций и замедления мирового ВВП. К внутренним опасностям отнесли дисбаланс спроса и предложения и несвоевременное снижение ключевой ставки.

Новый виток торговых войн грозит замедлить экономику Китая и, как следствие, снизить спрос на энергоресурсы, которые являются ключевым для РФ экспортным продуктом.

Основными рисками для замедления мировой экономики называют усиление политики протекционизма, инфляции по всему миру и эскалации геополитической напряженности. Однако нельзя исключать и новых неэкономических шоков, как эпидемии и вооруженные конфликты, предупредил независимый эксперт Андрей Бархота. Эти процессы будут стимулировать рост денежной эмиссии и государственных расходов.

В Reuters полагают, что тарифы президента США Дональда Трампа все сильнее тормозят рост мировой экономики, которая на протяжении десятилетий поддерживалась предсказуемой и относительно свободной торговлей. Крупные транснациональные корпорации, и игроки нишевой электронной коммерции уже снизили плановые показатели продаж, предупредили о сокращении рабочих мест и пересмотрели свои бизнес-планы. Ведущие экономики уже не ждут тех темпов роста, на которые они рассчитывали прежде, а неопределенность по поводу того, чем закончится тарифное противостояние США и Китая, уже стала основным сдерживающим фактором.