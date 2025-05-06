Трамп припомнил одну маленькую ссору в Белом доме кое с кем

Трамп: Встреча с премьером Канады Карни в Белом доме не закончится ссорой

В отличие от одной «маленькой ссоры кое с кем», встреча с премьер-министром Канады Марком Карни не закончится конфликтом. Таким образом президент США Дональд Трамп, предположительно, намекнул на перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла 28 февраля. Трансляцию встречи вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Вы видите здесь конфликт, но на самом деле это очень дружелюбная встреча. Это совсем не похоже на очередную "маленькую ссору" кое с кем. Это совсем другое», — сыронизировал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов.

После слов Трампа вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио посмеялись над словами главы государства.

Ранее Трамп призвал Карни «никогда не говорить никогда» в ответ на его слова о независимости Канады. Также американский президент в ходе встречи заявил, что все еще верит в присоединение страны к США в качестве 51-го штата.