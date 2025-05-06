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14:00, 6 мая 2025Бывший СССР

Три страны НАТО начали готовиться к эвакуации населения

Страны Балтии начали готовить меморандум об эвакуации населения вместе с Польшей
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Страны Балтии начали готовить совместный меморандум с Польшей о координации действий во время эвакуации населения. Об этом сообщили в МВД Литвы, передает портал Delfi.

Документ планируют подписать в июне. Сообщается, что Литва, Латвия и Эстония вместе с Польшей будут «координировать свои действия друг с другом и назначать ответственных за организацию населения».

«Основная цель меморандума — укрепить региональное сотрудничество при эвакуации населения как внутри страны, так и в случае трансграничной эвакуации», — сообщают в литовском МВД.

Ранее в столице Литвы — Вильнюсепредставили план эвакуации из города во время войны. Мэр города Валдас Бенкунскас показал его общественности.

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