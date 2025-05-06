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20:50, 6 мая 2025Мир

Трамп назвал Овечкина крепким орешком

Трамп назвал Александра Овечкина крепким орешком и отличным парнем
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: David Kirouac-Imagn Images / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста, капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина крепким орешком и отличным парнем. Его слова, сказанные в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме, передает ТАСС.

«Здесь в [клубе Washington] Capitals есть очень-очень хороший хоккеист. (…) Он большой, крепкий орешек. Он только что побил рекорд, и он отличный парень», — сказал Трамп, имея ввиду Овечкина.

Трамп отсылается к рекорду по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который Овечкин установил 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

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