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18:12, 6 мая 2025Силовые структуры

Россиянка взыскала с МВД деньги за потерявшийся на 20 лет на спецстоянке автомобиль

Угнанный у россиянки автомобиль через 20 лет нашелся на спецстоянке МВД
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россиянка взыскала с МВД 944 823 рубля за автомобиль купленный 20 лет назад за 185 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Legalreport.

По данным издания, в 2003 году женщина купила новый ВАЗ-21102, который вскоре у нее угнали. Дело возбудили, но после приостановили расследование и закрыли по срокам. Лишь через 20 лет в марте выяснилось, что автомобиль еще в ноябре 2023 года нашли под Тверью и поставили на спецстоянку областного УМВД, где про машину забыли.

В июне 2023 года следователь вынес постановление о возврате имущества, которое к тому моменту представлялось собой груду ржавого металла. Экспертиза постановила, что ВАЗ не подлежит восстановлению. Владелица обратилась в суд и добилась компенсации эквивалентной на тот момент стоимости машины.

МВД обращалось с апелляцией, считая, что сумма завышена. Но суд оставил решение без изменений.

Ранее сообщалось, что расправлявшегося с пенсионерками ради наживы россиянина приговорили спустя 20 лет.

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