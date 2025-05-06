Украина захотела заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения

️Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Об этом сообщает ТАСС.
Также Киев попросили создать 30-километровую демилитаризованную зону. Келлог отметил, что украинская сторона рассматривает вариант с отходом украинских военных на 15 километров и ожидает, что Соединенные Штаты убедят Россию сделать так же.
Кроме того, Киев настаивает на введении как минимум 30-дневного прекращения огня с возможностью продления, добавил Келлог.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня «с любого дня» и минимум на месяц, чтобы положить конец конфликту.