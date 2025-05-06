Украинские раскольники попытались занять храм в Черкассах

ПЦУ и Службой безопасности Украины попытались захватить храм в Черкассах

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно со Службой безопасности страны попытались занять храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Есть информация, что на месте присутствует и мэр [Черкасс] Бондаренко», — сказано в публикации. Сообщается, что сторонники канонической церкви Украины пытаются противостоять раскольникам.

Ранее сторонники ПЦУ захватили Петропавловский собор УПЦ в городе Бровары. Верующих не пускали к церкви.