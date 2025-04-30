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12:27, 30 апреля 2025Бывший СССР

Украинские раскольники захватили Петропавловский собор

Раскольники ПЦУ срезали замки и захватили Петропавловский собор УПЦ в Броварах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kiyanka / Wikimedia

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петропавловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Бровары. Об этом заявил Союз православных журналистов (СПЖ).

«30 апреля 2025 года, около 4-5 утра, "священники" ПЦУ захватили Петропавловский собор УПЦ города Бровары», — сообщили журналисты.

По словам представителей СПЖ, сторонники раскольнической ПЦУ срезали замки на дверях собора и поставили свои. Верующих к церкви не пускают.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность из-за введенных на Украине ограничений против УПЦ. В докладе Организации сообщается, что законодательные поправки препятствуют деятельности УПЦ, власти страны действуют якобы из соображений национальной безопасности.

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