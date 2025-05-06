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04:00, 6 мая 2025Мир

Украинских военных в Лондоне заставили маршировать по конскому навозу

Бойцы ВСУ на параде в Лондоне маршировали по конскому навозу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в параде в Лондоне, маршировали по конскому навозу. На это обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, проходящие обучение в Британии украинские военные шли строем после кавалерии, которая «заминировала» дорогу. «Символичная картинка. Она, конечно, не отражает боеготовность украинской армии. Но демонстрирует отношение к ней со стороны короны», — отметил военкор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на участие украинских военных в торжествах в Лондоне. «Есть такое выражение — "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — заявила дипломат.

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