Захарова известным выражением прокомментировала участие ВСУ в параде Победы в Лондоне

Захарова отреагировала на участие ВСУ в параде Победы в Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на участие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией, используя известное выражение. Ее слова передает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Есть такое выражение — "по весне узнаем, кто где нагадил". Получается, что через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда», — прокомментировала Захарова.

Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что ВСУ пригласили на парад в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией. Сам парад пройдет 5 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он.