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11:03, 6 мая 2025Мир

Ультраправый кандидат победил в первом туре выборов в Румынии с помощью TikTok

Politico: Симион лидирует после первого тура выборов в Румынии благодаря TikTok
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион лидирует после первого тура президентских выборов в Румынии, набрав около 40 процентов голосов. Особенно мощную поддержку он получил от румын, проживающих за границей, — более 60 процентов, сообщает Politico.

«Мощный коктейль из ультранационалистической риторики, антисистемных сообщений и неустанной агитации в TikTok помог Симиону очиститься за рубежом. И менее чем за две недели до второго тура выборов это может вывести его на пост президента», — говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается влияние социальных сетей на выборы: Симион использовал цифровые платформы, чтобы обратиться к румынам, живущим за рубежом. Только в TikTok у него 1,4 миллиона подписчиков, а общее число отметок «Нравится» на его видео превысило 30 миллионов.

Ранее победитель первого тура выборов президента Румынии поддержал главу США Дональда Трампа и призвал к миру на Украине. «Мы будем способствовать миру, это единственный способ деэскалации этого конфликта. (...) Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа», — сказал он.

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