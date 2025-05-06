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08:59, 6 мая 2025Мир

В Германии допустили возможность новой атаки на «Северный поток — 2»

Нимайер: Новая атака на «Северный поток — 2» возможна в любой момент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Новая атака на газопровод «Северный поток — 2» возможна в любой момент, если какие-то силы захотят не допустить восстановления газопровода. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«С технической точки зрения, это можно сделать в любой момент. И в прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке», — сказал он.

По словам немецкого политика, национализация немецкой части газопровода позволила бы защитить ее от атак. Он отметил, что в таком случае новая диверсия стала бы актом агрессии против Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг причастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он уточнил, что у него есть точная информация о том, кто ответственен за подрыв газопроводов, но называть виновных не стал.

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