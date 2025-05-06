Нимайер: Новая атака на «Северный поток — 2» возможна в любой момент

Новая атака на газопровод «Северный поток — 2» возможна в любой момент, если какие-то силы захотят не допустить восстановления газопровода. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, сообщает РИА Новости.

«С технической точки зрения, это можно сделать в любой момент. И в прошлый раз это была военная операция, а не просто атака пары ныряльщиков, доплывших на лодке», — сказал он.

По словам немецкого политика, национализация немецкой части газопровода позволила бы защитить ее от атак. Он отметил, что в таком случае новая диверсия стала бы актом агрессии против Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг причастность России к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он уточнил, что у него есть точная информация о том, кто ответственен за подрыв газопроводов, но называть виновных не стал.