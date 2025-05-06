В Германии объяснили провал Мерца на выборах канцлера

Политик Нимайер: Однопартийцы оказались недовольны Мерцем, поэтому он провалился

Однопартийцы оказались недовольны лидером Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем, поэтому он провалился на выборах канцлера Германии. С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Его же однопартийцы им очень разочарованы. Не думаю, что социал-демократы стали бы подрывать голосование. Они хотят быть в правительстве, и выглядели очень довольными, когда представляли подписанное коалиционное соглашение», — объяснил он исход первого тура выборов.

Ранее стало известно, что Мерцу не хватило голосов для избрания на должность канцлера. Политик набрал 310 голосов в первом туре выборов из необходимого большинства — 316.