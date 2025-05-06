Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:16, 6 мая 2025Мир

В Кремле оценили поражение Мерца на выборах

Песков: Провал Мерца на выборах не повлияет на антироссийских политиков в Европе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Поражение кандидата в канцлеры ФРГ, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не повлияет на антироссийские настроения европейских политиков. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не видим и не считаем так», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, видит ли Москва в итогах первого тура голосования знак, что настроенные против России политики не могут получить поддержку даже собственной коалиции.

Также Песков выразил сомнение в том, что провал Мерца на выборах повлияет на западных лидеров и заставит их сменить свою риторику.

Ранее стало известно, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре. Кроме того, он отказался от второго тура голосования на выборах 6 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    Рост цен на игры назвали неизбежным

    В России стали производить больше молока и масла

    В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

    Такер Карлсон заявил о близости мира к ядерной войне

    Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

    Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

    Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

    В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

    Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости