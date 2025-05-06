В Кремле оценили поражение Мерца на выборах

Песков: Провал Мерца на выборах не повлияет на антироссийских политиков в Европе

Поражение кандидата в канцлеры ФРГ, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца не повлияет на антироссийские настроения европейских политиков. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, не видим и не считаем так», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, видит ли Москва в итогах первого тура голосования знак, что настроенные против России политики не могут получить поддержку даже собственной коалиции.

Также Песков выразил сомнение в том, что провал Мерца на выборах повлияет на западных лидеров и заставит их сменить свою риторику.

Ранее стало известно, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре. Кроме того, он отказался от второго тура голосования на выборах 6 мая.