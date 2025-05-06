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11:59, 6 мая 2025Мир

Мерц отказался от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отказался от второго тура голосования 6 мая
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от второго тура голосования на выборах 6 мая. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

«Во вторник дальнейшее голосование проводиться не будет. Если парламентские группы согласятся, второй тур голосования может состояться в среду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре.

Ранее сообщалось, что в первом туре лидеру ХДС не удалось заручиться необходимым большинством голосов: за него проголосовали 310 депутатов, против — 307, трое воздержались. Для избрания на должность канцлера ему не хватило, по меньшей мере, шести голосов до требуемого большинства в 316.

5 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношениях России и Германии при новом канцлере. Представитель Кремля заявил, что Москва будет смотреть на заявления и действия следующего канцлера ФРГ.

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