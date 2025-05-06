В Раде не смогли утвердить проект решения о ратификации сделки Украины с США по недрам

Геращенко: В Раде не утвердили проект решения о ратификации сделки по недрам

Комитет по вопросам международной политики Верховной Рады Украины не смог утвердить проект решения о ратификации сделки по недрам с США. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат украинского парламента от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Вы будете смеяться, но завтра в 9 [часов утра] — снова заседание комитета иностранных дел и возвращение к ратификации Соглашения о создании инвестиционного фонда», — написала парламентарий.

Вечером 6 мая нардеп Ярослав Железняк сообщил, что профильный комитет Рады поддержал ратификацию сделки по недрам с США, указав условия по двум допсоглашениям. Согласно одному из них любые дополнительные договоренности не могут противоречить основному тексту соглашения.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Камельчук заявил, что ресурсная сделка Киева и Вашингтона будет действовать в границах Украины 1991 года. При этом, по его словам, инвестиционные проекты по соглашению с США будут создаваться на территориях, подконтрольных Киеву.