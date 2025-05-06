В Раде раскрыли условия для ратификации соглашения по недрам с США

Железняк: Допсоглашения не могут противоречить тексту сделки по недрам с США

Комитет по вопросам международной политики Верховной Рады Украины поддержал ратификацию сделки по недрам с США, указав условия по двум допсоглашениям. Об этом заявил парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Как и говорил, было внесено предложение в текст решения комитета: любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления не могут противоречить настоящему соглашению, это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ», — написал Железняк.

По его словам, внесение изменений в текст решения профильного комитета Рады поддержали 11 из 14 парламентариев. Нардеп уточнил, что ратификация ресурсной сделки между Киевом и Вашингтоном запланирована на 8 мая.

Ранее находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что два дополнительных соглашения по сделке с США украинские власти скрывают от общества. Он отмечал, что Киев фактически угрожает парламенту, требуя поддержания ратификации без обнародования положений данных документов.