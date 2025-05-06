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18:28, 6 мая 2025Бывший СССР

В России обвинили руководство Украины в укрывании своих детей от фронта

Захарова: Власти Украины направляют народ на убой, а своих детей за границу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Украины направляют народ на убой, а своих детей за границу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Члены правящего режима действуют именно так — отправляют на Украине свой народ на убой, а своих собственных детей прячут кто куда. Кто по вузам, кто за границу, кто какие-то легенды придумывает про них», — заявила дипломат.

Кроме того, Захарова привела в пример украинского актера Богдана Бенюка, который осуждал уклонистов, но у самого сын находится на обучении в аспирантуре. Она также привела в пример экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который сейчас живет в Европе.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев фальсифицирует данные об участии украинцев в Великой Отечественной войне. По ее словам, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказывал, что 60 процентов советских дивизий состояли из украинцев. Захарова уточнила, что эта информация не соответствует действительности.

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