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17:42, 6 мая 2025Бывший СССР

Киев обвинили в фальсификации данных об участии украинцев в Великой Отечественной войне

Захарова: Киев фальсифицирует данные об украинцах в Великую Отечественную войну
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Киев фальсифицирует данные об участии украинцев в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказывал, что 60 процентов советских дивизий состояли из украинцев. Она отметила, что не знает, откуда представитель Киева взял данную информацию.

«Объективные архивные данные показывают, что уроженцы Украинской ССР, среди которых были ведь не только этнические украинцы, но и представители других национальностей, составляли менее четверти личного состава Красной армии. Это не хорошо, не плохо, это просто цифра, которую пытаются на Банковой в очередной раз исказить», — резюмировала Захарова.

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