МИД России обвинил Зеленского в издевательствах над ветеранами Великой Отечественной войны

Захарова: Зеленский издевается над ветеранами Великой Отечественной войны

Владимир Зеленский издевается над ветеранами Великой Отечественной войны, которые собираются принять участие в памятных мероприятиях 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, для украинского лидера не осталось ничего святого. Она отметила, что политик надругался в том числе над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Зеленского.

«Глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России также сообщила, что в полночь с 7 на 8 мая начнет действовать перемирие, которое продлится 72 часа. Дипломат напомнила, что Зеленский отказался принимать данное прекращение огня.