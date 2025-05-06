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15:22, 6 мая 2025Бывший СССР

Захарова анонсировала перемирие

Захарова: Скоро начнет действовать перемирие по случаю Дня Победы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время трансляции внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался его принимать, назвав несерьезным. По ее словам, в отличие от России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушали прекращение огня на Пасху, а также моратории ударов по энергетике.

«У Зеленского нет ничего святого, он надругался над своим дедом-героем войны, издеваясь над ветеранами, которые дожили до 80-летия победы», — заключила дипломат.

Ранее Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня «с любого дня» и минимум на месяц, чтобы положить конец конфликту. Он подчеркнул, что тишина нужна ежедневно, как и остановка боевых действий.

Вот это да!
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