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00:57, 6 мая 2025Мир

В России раскритиковали реакцию Трампа на предложение Путина

Политолог Марков: Трамп слишком мало делает для мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трампа «слишком вяло» отреагировал на предложенное главой России Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Трампу следовало подчеркнуть, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от перемирия будет свидетельствовать о его нежелании мира.

«Вообще Трамп слишком мало делает для мира на Украине. Делает, мы это ценим. Но мало», — добавил Марков.

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне спецоперации с 8 до 11 мая. Зеленский назвал решение российского лидера театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно».

Трамп, в свою очередь, заявил, что считает перемирие «очень хорошей» идеей.

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