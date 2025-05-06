В России раскритиковали реакцию Трампа на предложение Путина

Политолог Марков: Трамп слишком мало делает для мира на Украине

Президент США Дональд Трампа «слишком вяло» отреагировал на предложенное главой России Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Трампу следовало подчеркнуть, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от перемирия будет свидетельствовать о его нежелании мира.

«Вообще Трамп слишком мало делает для мира на Украине. Делает, мы это ценим. Но мало», — добавил Марков.

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне спецоперации с 8 до 11 мая. Зеленский назвал решение российского лидера театральной постановкой. Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток «ни о чем договориться невозможно».

Трамп, в свою очередь, заявил, что считает перемирие «очень хорошей» идеей.