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10:41, 6 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе машинист крана зажал коллегу между оборудованием и был осужден

В Красноярском крае суд приговорил машиниста крана, который зажал коллегу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд приговорил к двум годам и 10 месяцем лишения свободы условно машиниста крана, который из-за несоблюдения правил безопасности зажал 21-летнего монтажника между подъемным сооружением и оборудованием. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Машинист вину не признал и пояснил, что не думал об угрозе для окружающих во время выполнения задачи. Он подчеркнул, что работы велись в таком режиме постоянно.

В декабре 2023 года машинисту нужно было поднять и переместить многотонный груз в котельном цехе. Начиная работу, он не предупредил о ней звуковым сигналом. В результате в опасной зоне оказался коллега осужденного, которого тот не заметил. Пострадавший был зажат между подъемным сооружением и оборудованием. Он не выжил.

Ранее суд вынес приговор по уголовному делу о ЧП в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, где прорвало трубу и люди обварились в кипятке.

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