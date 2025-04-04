Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

Инженер получил 4 года за гибель 4 человек, обварившихся в ТЦ «Времена года»

Суд вынес приговор по уголовному делу о ЧП в торговом центре (ТЦ) «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, где прорвало трубу и люди обварились в кипятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

К 4 годам в колонии-поселении приговорен главный инженер компании, отвечавшей за работу трубопровода теплосети в ТЦ. Он признан виновным по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Также суд запретил ему в течении двух лет после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с промышленной безопасностью.

Из приговора следует, что по вине инженера был допущен критический дефект сварного соединения оборудования под давлением. Вследствие этого 22 июля 2023 года в техническом помещении на цокольном этаже произошел прорыв, кипяток температурой до 150°С залил продовольственный магазин. В результате ожоги получили 16 работников, четверо из них не выжили. Материальный ущерб превысил 27 миллионов рублей.

После ЧП был задержан инженер Евгений Боткин.