Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 4 апреля 2025Силовые структуры

Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

Инженер получил 4 года за гибель 4 человек, обварившихся в ТЦ «Времена года»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Суд вынес приговор по уголовному делу о ЧП в торговом центре (ТЦ) «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве, где прорвало трубу и люди обварились в кипятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

К 4 годам в колонии-поселении приговорен главный инженер компании, отвечавшей за работу трубопровода теплосети в ТЦ. Он признан виновным по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Также суд запретил ему в течении двух лет после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с промышленной безопасностью.

Из приговора следует, что по вине инженера был допущен критический дефект сварного соединения оборудования под давлением. Вследствие этого 22 июля 2023 года в техническом помещении на цокольном этаже произошел прорыв, кипяток температурой до 150°С залил продовольственный магазин. В результате ожоги получили 16 работников, четверо из них не выжили. Материальный ущерб превысил 27 миллионов рублей.

После ЧП был задержан инженер Евгений Боткин.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Генсек НАТО объяснил нюанс со вступлением Украины в альянс

    Артемий Лебедев назвал самый эффективный способ борьбы с мошенничеством

    Назван способ сэкономить на уборке после ремонта

    Названы последствия торговой войны Китая и США для мировых цен

    Стали известны подробности о деле против гендиректора российской IT-компании

    Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста

    Сын российского рэпера обманул 90-летнего доцента Военно-космической академии на деньги

    Ушедшим из России автогигантам предрекли колоссальные убытки из-за Трампа

    Дело бывшего замгубернатора российского региона о коррупции поступило в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше