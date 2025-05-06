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20:04, 6 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе разоблачили похитивших 50 миллионов рублей кредитных мошенников

МВД разоблачило в Кургане группу кредитных мошенников, похитивших 50 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Курганской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД пресекли деятельность преступной группы кредитных мошенников, похитивших у двух банков 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Криминальную схему придумали москвич и житель Челябинска, которые вовлекли в противоправную деятельность двух женщин из Курганской области. Они подбирали среди местных жителей фиктивных заемщиков, на которых в качестве индивидуальных предпринимателей номинально оформляли кредитные договоры. Затем в банки предоставлялись недостоверные сведения об их доходах и платежеспособности для получения крупных сумм, взятые кредитные обязательства участники преступной группы исполнять не собирались.

На похищенные средства подозреваемые приобретали недвижимость и дорогостоящее имущество. Ущерб составил 50 миллионов рублей.

Полиция задержала 12 участников преступной группы. У них изъяты шесть автомобилей, мобильные телефоны, документы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве с разработкой импортозамещающего программного обеспечения, в результате чего был причинен ущерб в размере 36 миллионов рублей.

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