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13:30, 6 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе женщина пойдет под суд за повреждение памятника воинам-землякам

В Приморье осудят женщину за повреждение памятника воинам-землякам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Приморском крае осудят женщину за повреждение памятника воинам-землякам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ей предъявлено обвинение по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

По данным следствия, 1 мая в сквере на улице Ленина в поселке Заводской 37-летняя женщина нанесла краской различные изображения на памятнике воинам-землякам, посвященном событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчины полежали около Вечного огня и попали под следствие.

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