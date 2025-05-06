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01:14, 6 мая 2025Мир

В США раскрыли виновных в начале конфликта на Украине

Бизнесмен Коэн: В начале конфликта на Украине виноваты производители оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lockheed Martin / Global Look Press

В начале конфликта на Украине виноваты американские производители оружия, которые в свое время продавили расширение НАТО. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил бизнесмен Бен Коэн.

«В конце холодной войны США дали обещание, что НАТО не будет расширяться на Восток, а затем нарушили его. Правительство и не собиралось этого делать, пока производители оружия не продавили конгресс. Новые члены НАТО купят много оружия», — рассказал Коэн.

По его мнению, Россия имеет право на безопасность у своих границ так же, как и США имеют право на доминирование в Западном полушарии благодаря доктрине Монро. «В американских школах с детства говорили, что доктрина Монро наше священное право. Это звучало безумно для меня. Я вижу смысл в контроле над границами, чтобы соседи не были врагами», — добавил эксперт.

Ранее немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич раскрыл готовность Запада идти на компромиссы по Украине. Он также призвал сосредоточить внимание на Вашингтоне, так как государства Евросоюза «сами себя дисквалифицировали из переговорного процесса».

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