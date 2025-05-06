В США встревожились из-за риска дефолта

Бессент: Минфин США встал на тревожный путь, но дефолта не объявит никогда

Министерство финансов США находится на тревожном пути к исчерпанию возможностей оставаться в рамках лимита государственного долга. Об этом предупредил глава этого ведомства Скотт Бессент. Его процитировало агентство Bloomberg.

Он пообещал сообщить Конгрессу, когда министерство приблизится к «дате X», то есть к тому моменту, когда казначейство не сможет оплачивать все счета правительства. При этом Бессент заверил, что правительство США никогда не объявит дефолт и не будет использовать «трюки», чтобы обойти лимит долга.

В начале апреля Бессент уже выражал обеспокоенность большим объемом госдолга США, но заверял, что дефолта не будет.

Есть, однако, прогнозы, что дефолт США могут объявить уже в середине июля 2025 года. Это произойдет, если Конгресс откажется повышать лимит государственного долга.