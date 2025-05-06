В Венгрии обнаружили клад на вершине холма

Antiquity: На вершине холма Шомло нашли более 300 предметов бронзового века

На вершине холма Шомло в западной Венгрии археологи обнаружили один из крупнейших кладов бронзового и железного веков в регионе. По данным, опубликованным в Antiquity, на участке было найдено более 300 предметов, включая бронзовые изделия, керамику, янтарные бусы и фрагменты оружия.

Большинство находок относятся к позднему бронзовому веку (1400–900 годы до нашей эры), но есть и артефакты раннего железного века. Исследователи считают, что холм мог использоваться как центр обработки металлов в эпоху гальштатской культуры — развитого общества, существовавшего в Центральной Европе.

Среди находок: бронзовые обломки, слитки, литейные заготовки, наконечники копий и керамические сосуды с погребенными предметами. Были также найдены клыки диких и домашних свиней, янтарь и следы текстильных и кожаных изделий. Анализ почвы показал наличие проса и чечевицы — характерных сельскохозяйственных культур той эпохи.

Холм высотой 431 метр сохранился в неизменном виде и не подвергался современному освоению, что делает его особенно ценным для археологии. Ученые отмечают, что находка позволяет по-новому взглянуть на распространение гальштатской культуры и хронологию перехода от бронзового века к железному.