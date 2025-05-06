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17:08, 6 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ назвали цели для удара 9 Мая

WP: ВСУ могут нанести удар 9 Мая не по Москве, а по другим регионам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удары 9 мая, но не по Москве, а по другим регионам России. Возможные цели украинской атаки со ссылкой на источники среди украинских военных назвало издание The Washington Post (WP).

«Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве», — приводятся в публикации слова представителя ВСУ.

При этом собеседник издания из Министерства обороны Украины высказал предположение, что Киев вообще откажется от планов удара по России 9 мая, чтобы не спровоцировать резкой реакции Москвы и Вашингтона.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский допустил, что Киев попытается атаковать Россию не 9 мая, а 8-го. По его словам, таким ударом президент Украины Владимир Зеленский попытается сорвать перемирие, которого добивается лидер США Дональд Трамп.

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