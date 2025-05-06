Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:38, 6 мая 2025Россия

В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

МЧС: В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Свердловской области в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 6 мая, в пятиэтажном доме в поселке Буланаш произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания не последовало. Из дома эвакуировали 96 человек, в том числе тридцать детей.

В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали. Кроме того, были повреждены внутренние стены двух квартир, а также оконные проемы квартиры и подъезда.

Ранее стало известно о взрыве в агрокомплексе в районе деревни Высоково на западе Подмосковья. После этого на объекте вспыхнул мощный пожар. В результате происшествия четыре человека лишились жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев будет превращен в развалины». В России предупредили об ответе в случае удара по Москве на 9 мая

    В Швейцарии назвали последствие поражений ВСУ для Зеленского

    В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

    Перечислены советы по покупке подержанных ПК

    Сотрудник оздоровительного центра месяцами подглядывал за обнаженными клиентками

    Экономист спрогнозировал курс рубля летом 2025 года

    Россиян предупредили о новой схеме мошенников под предлогом сохранения трудового стажа

    Российская тревел-блогерша перечислила небанальные причины посетить Мексику

    Харьков попал под удар «Гераней»

    Бой российских десантников против морских дронов ВСУ сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости