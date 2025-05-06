В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

МЧС: В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа

В Свердловской области в многоквартирном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 6 мая, в пятиэтажном доме в поселке Буланаш произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания не последовало. Из дома эвакуировали 96 человек, в том числе тридцать детей.

В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали. Кроме того, были повреждены внутренние стены двух квартир, а также оконные проемы квартиры и подъезда.

Ранее стало известно о взрыве в агрокомплексе в районе деревни Высоково на западе Подмосковья. После этого на объекте вспыхнул мощный пожар. В результате происшествия четыре человека лишились жизни.