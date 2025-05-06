Варламов рассказал о космических налогах в европейской стране

Блогер Илья Варламов назвал космическими налоги в Бельгии

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал космическими налоги в Бельгии. О жизни в этой европейской стране он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

«[Налоговая] ставка растет по мере увеличения дохода и может достигать 50 процентов. Плюс к этому довольно высокий НДС — 21 процент», — заявил блогер. Кроме того, при покупке недвижимости в Бельгии, по словам Варламова, гражданину придется выплатить восьмую часть от ее стоимости государству в качестве налога.

«Высокие налоги [в Бельгии] отчасти компенсируются хорошей медициной», — вместе с тем указал он. Как отметил блогер, в Бельгии сравнительно дешевая медицинская страховка.

Ранее сообщалось, что Варламов удивился ценам на яйца в Нью-Йорке. В одном из местных супермаркетов, куда он зашел в ходе съемок ролика, двенадцать куриных яиц стоили от 10 до 13 долларов (от 800 до 1000 рублей).

