Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Варламов рассказал о космических налогах в европейской стране

Блогер Илья Варламов назвал космическими налоги в Бельгии
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал космическими налоги в Бельгии. О жизни в этой европейской стране он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

«[Налоговая] ставка растет по мере увеличения дохода и может достигать 50 процентов. Плюс к этому довольно высокий НДС — 21 процент», — заявил блогер. Кроме того, при покупке недвижимости в Бельгии, по словам Варламова, гражданину придется выплатить восьмую часть от ее стоимости государству в качестве налога.

«Высокие налоги [в Бельгии] отчасти компенсируются хорошей медициной», — вместе с тем указал он. Как отметил блогер, в Бельгии сравнительно дешевая медицинская страховка.

Ранее сообщалось, что Варламов удивился ценам на яйца в Нью-Йорке. В одном из местных супермаркетов, куда он зашел в ходе съемок ролика, двенадцать куриных яиц стоили от 10 до 13 долларов (от 800 до 1000 рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин рассказал об уничтожении летящих на Москву беспилотников

    Телеведущая едва не расплакалась во время чтения письма от ветерана

    В сети появились фото состарившегося злодея из «Робокопа»

    В России предсказали отношения с Германией после избрания Мерца

    Обломки сбитого беспилотника на парковке в подмосковном городе сняли на видео

    Путин поговорил с Нетаньяху

    Официальный курс доллара опустился ниже 81 рубля

    Мерц бросился целовать женщин после избрания канцлером Германии

    Производитель «Ланцетов» модернизировал дрон Z-16

    Старейшая в России женщина назвала секрет долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости