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21:25, 6 мая 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска

«РВ»: У Покровска идут ожесточенные бои
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военкоры сообщили об ожесточенных боях у Покровска. Об этом сообщает в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что бойцы из группировки «Отважные» уничтожают технику НАТО, пехоту и артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 мая также сообщалось, что Вооруженные силы России, предположительно, применили авиабомбы ФАБ-500 весом в полтонны по пытавшимся прорваться в Курскую область украинских военнослужащих.

Ранее проект Wargonzo сообщил, что ВСУ зашли в Теткино Курской области, где сейчас ведутся бои. По его данным, противник проник в поселок несколькими малыми группами на квадроциклах и мотоциклах, после чего солдаты спешились и попытались рассредоточиться по территории.

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