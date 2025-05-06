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15:59, 6 мая 2025Мир

Захарова заметила коричневые пятна на ЕС

Захарова: ЕС покрыт коричневыми пятнами, готовясь к войне с РФ, как Третий рейх
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Европейский союз (ЕС) покрыт коричневыми пятнами (некоторые части СС носили форму землисто-коричневого цвета — прим. Ленты.ру), готовясь к войне с Россией, как когда-то это делал Третий рейх. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, трансляция проходит на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«ЕС, покрытый коричневыми пятнами, под предлогом якобы угрозы с востока, как когда-то это делал Третий рейх, ремилитаризируется», — указала дипломат.

По словам Захаровой, европейские страны готовятся к войне и не скрывают этого, «называя при этом Россию своим врагом».

Ранее Захарова обвинила Европу и Украину в попытках изгадить 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Также об этом сообщили в пресс-бюро СВР России, подчеркнув, что список приглашенных Киевом европейских стран во многом совпадает с составом гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР.

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