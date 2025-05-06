Женщинам подсказали способ поддерживать активную сексуальную жизнь после климакса

Фармацевт Клэр Невинсон назвала мифом утверждение о том, что женщине после наступления менопаузы не нужен секс. В беседе с Daily Mirror она подсказала способ наладить активную интимную жизнь в зрелом возрасте.

Специалистка указала, что после менопаузы либидо действительно снижается, так как падает уровень женских гормонов, отвечающих в том числе и за половое влечение. Однако, как утверждает эксперт, это не означает, что сексуальная жизнь окончена. «Если вы в отношениях, открыто и честно поговорите с партнером. Это поможет решить некоторые трудности», — посоветовала она.

Невинсон отметила, что снижение уровня эстрогена также может провоцировать сухость влагалища, что делает половой контакт неприятным. Эта проблема, по ее словам, легко решается с помощью кремов-смазок. Еще одна проблема часто становится полной неожиданностью для женщин.

По словам фармацевта, во время климакса может уменьшиться клитор, что делает достижение оргазма более трудной задачей. Чтобы справиться с этим, Невинсон предложила делать упражнения Кегеля. Они улучшают кровообращение в тазу, что помогает получить больше удовольствие.

Последний совет, который дала эксперт, — это больше экспериментировать в постели, в том числе с секс-игрушками.

Ранее психолог Карли Вулфер рассказала, что женщины по сравнению с мужчинами реже испытывают оргазм. По ее мнению, это происходит из-за недостаточного количества усилий.