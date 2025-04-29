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07:04, 29 апреля 2025Забота о себе

Раскрыт способ увеличить частоту оргазмов у женщин

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

У мужчин шанс получить оргазм во время полового акта в 15 раз выше, чем у женщин. Об этом рассказала доктор психологии Карли Вулфер изданию HuffPost.

Вулфер отметила, что ее слова основаны на данных исследования, во время которого она попросила 127 мужчин и женщин в течение нескольких дней вести секс-дневник. По ее словам, выяснилось, что и те и другие считали оргазм у мужчин приоритетом во время полового контакта. «Это происходит не потому, что женщинам сложнее достичь оргазма — это распространенный миф, — а потому, что мы прикладываем меньше усилий к сексуальным практикам, которые поддерживают женское удовольствие, например, к стимуляции клитора», — прокомментировала результаты исследования психолог.

Вулфер считает, что, чтобы увеличить частоту женских оргазмов, нужно уходить от рекомендаций, которые призывают женщин исправить что-то в себе: чаще мастурбировать, разговаривать или учиться отключать поток мыслей.

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Более эффективным методом психолог считает теорию взаимозависимости, которая подразумевает, что при стремлении доставить больше удовольствие другому, повышается собственная удовлетворенность от секса. «Другими словами, когда вы чувствуете, что ваш партнер глубоко заинтересован в том, чтобы у вас был оргазм, повышаются шансы достичь его», — резюмировала Вулфер.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала о пользе мастурбации. По ее мнению, иногда самоудовлетворение необходимо, а запрет это делать лишает человека доступа к собственному телу.

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