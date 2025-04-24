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21:05, 25 апреля 2025Забота о себе

Сексолог объяснила пользу мастурбации в отношениях

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сексолог Ольга Василенко выступила против запрета на мастурбацию в отношениях и объяснила ее пользу. Об этом она рассказала в ходе интервью для YouTube-канала «RTVI Развлечения».

По словам Василенко, в отношениях бывают ситуации, когда мастурбация просто необходима. В качестве примера специалистка привела беременность женщины, наличие исключающих половой акт заболеваний и разный уровень сексуальной активности у партнеров. Запрет на самоудовлетворение является запретом на доступ к собственному телу, хотя человек должен сам решать, что с ним делать, отметила сексолог.

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Тем не менее, как дополнила эксперт, мастурбация может иметь также негативные последствия для отношений. Так происходит при слишком частом самоудовлетворении, которое иногда даже полностью заменяет секс. Дело в том, что мастурбация является быстрой и менее затратной в эмоциональном плане, поэтому мотивация проводить время с партнером в постели постепенно снижается, заключила Василенко.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала, как в пожилом возрасте поддерживать либидо на высоком уровне. По ее словам, для этого регулярно нужно заниматься физической активностью.

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