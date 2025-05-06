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11:40, 6 мая 2025Мир

Жители США и Западной Европы сочли возможной третью мировую в ближайшие годы

Guardian: В США и Западной Европе сочли возможной третью мировую через 5-10 лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Около 50 процентов жителей США и стран Западной Европы сочли вероятным начало третьей мировой войны в течение пяти-десяти лет. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov.

Респонденты назвали наиболее вероятной причиной новой войны напряженность в отношениях с Россией. От 41 до 55 процентов респондентов в пяти опрошенных европейских странах: Великобритании, Франции, Германии , Италии и Испании — заявили, что считают возможной третью мировую войну в ближайшие годы. Эту точку зрения разделяют 45 процентов американцев.

Исследование также показало, что от 68 до 76 процентов опрошенных уверены, что следующая большая война не обойдется без использования ядерного оружия. От 57 до 73 процентов участников опроса также считают, что число жертв нового конфикта превысит число жертв Второй мировой войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. Глава Белого дома сказал, что урегулированием российско-украинского противостояния пытается спасти многие жизни.

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