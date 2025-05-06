Значение взятия ВС России Лысовки в ДНР объяснили

Гагин: Взятие ВС России Лысовки в ДНР открывает путь для выхода к Красноармейску

Взятие Вооруженными силами (ВС) России села Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь для выхода к Красноармейску (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы региона, военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Этот населенный пункт — еще один ключ на пути к освобождению Покровска. С точки зрения стратегии — важный этап для взятия города», — объяснил Гагин.

6 мая Минобороны России сообщило о взятии Лысовки армией РФ. Уточнялось, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

Также стало известно об ударе ВС России по украинскому аэродрому. Кроме того, целями стали цех производства беспилотников, пункты временной дислокации украинских бойцов и склады с боеприпасами.