Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 6 мая 2025Бывший СССР

Значение взятия ВС России Лысовки в ДНР объяснили

Гагин: Взятие ВС России Лысовки в ДНР открывает путь для выхода к Красноармейску
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России села Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР) открывает путь для выхода к Красноармейску (украинское название — Покровск). Об этом заявил советник главы региона, военный эксперт Ян Гагин, передает ТАСС.

«Этот населенный пункт — еще один ключ на пути к освобождению Покровска. С точки зрения стратегии — важный этап для взятия города», — объяснил Гагин.

6 мая Минобороны России сообщило о взятии Лысовки армией РФ. Уточнялось, что населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

Также стало известно об ударе ВС России по украинскому аэродрому. Кроме того, целями стали цех производства беспилотников, пункты временной дислокации украинских бойцов и склады с боеприпасами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    Рост цен на игры назвали неизбежным

    В России стали производить больше молока и масла

    В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

    Такер Карлсон заявил о близости мира к ядерной войне

    Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

    Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

    Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

    В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

    Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости