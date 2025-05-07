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13:40, 7 мая 2025Культура

19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети

Невеста Григория Лепса Аврора Киба разозлила подписчиков участием в телешоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба разозлила подписчиков новостью о том, что она будет участвовать в телешоу, премьера которого состоится в мае. На это обратило внимание издание Super.ru.

Некоторые пользователи сети указали на то, что у девушки не получится стать популярной, «потому что публике интересны люди, которые добились всего сами». «А ее так и будут называть "малолетка Лепса"», — написал один из читателей личного блога Кибы. «Еще одну вытащили на сцену, ее так много... А где талантливые дети из простого народа?» — добавил второй. «За счет Лепса вылезла на телевидение», — возмутился третий.

Ранее Аврора Киба пошутила в ответ на вопрос об интимной жизни с 62-летним музыкантом.

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