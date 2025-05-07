19-летняя невеста Лепса разозлила пользователей сети

Невеста Григория Лепса Аврора Киба разозлила подписчиков участием в телешоу

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба разозлила подписчиков новостью о том, что она будет участвовать в телешоу, премьера которого состоится в мае. На это обратило внимание издание Super.ru.

Некоторые пользователи сети указали на то, что у девушки не получится стать популярной, «потому что публике интересны люди, которые добились всего сами». «А ее так и будут называть "малолетка Лепса"», — написал один из читателей личного блога Кибы. «Еще одну вытащили на сцену, ее так много... А где талантливые дети из простого народа?» — добавил второй. «За счет Лепса вылезла на телевидение», — возмутился третий.

Ранее Аврора Киба пошутила в ответ на вопрос об интимной жизни с 62-летним музыкантом.