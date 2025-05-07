Брюссель собрался ударить по одной из крупнейших корпораций США

FT: Еврокомиссия собралась обложить пошлинами самолеты компании Boeing

Если переговоры Брюсселя с Вашингтоном провалятся, то Европейская комиссия может обложить пошлинами самолеты корпорации Boeing. Об этом сообщило издание Financial Times.

Всего же власти Евросоюза собираются ввести пошлины на американские товары на сумму в 100 миллиардов евро. Однако данные меры будут приняты только в том случае, если ЕС не сможет добиться прогресса в переговорах о тарифах. Кроме того, такие шаги должны будут одобрить большинство стран — членов Евросоюза.

Кроме гражданских самолетов, европейские тарифы распространятся на химическую продукцию. До этого ЕС приостановил введение ответных пошлин на американские товары на сумму 21 миллиард евро.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с европейцами США предложат тем снизить торговые и нетарифные барьеры и стимулировать инвестиции в Соединенные Штаты. При этом большая часть американских тарифов, под действие которых уже попало почти 70 процентов европейского экспорта, останется в силе.